Julien Dray veut taxer les GAFA pour verser 50 000 euros aux Français qui deviennent majeurs

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

« Abandonnés » à New York, des Français se liguent contre XL Airways

Biathlon: Makarainen gagne la mass start de Ruhpolding et s'empare de la 1re place au général

En savoir plus

Selon lui, la taxe serait davantage un "revenu", dont pourraient disposer les nouveaux majeurs. Evidemment, cela ressemble, pour le moment à un vœu pieux puisque la mesure couterait aux GAFA 40 milliards d'euros par an ! Difficile donc de convaincre des entreprises déjà très réticentes aux impôts sur les sociétés.

"Il y a une logique. Vous et moi nous sommes des algorithmes. Nous sommes tous des algorithmes. Nous travaillons tous les jours."

S'il réfléchit toujours à l'opportunité de candidater à la tête du PS, Julien Dray continue d'avancer de nouvelles propositions. Et celle-ci s'avère originale. Sur BFMTV, l'ancien député a évoqué les GAFA, ces géants de l'internet qui produisent "des milliards de profit" sans "aucune taxation" grace aux données personnelles des utilisateurs. " Je propose qu'on mette en place une taxe sur les GAFA, spéciale, qui permettra de constituer une dotation universelle pour chacun d'entre nous, de 50.000 euros, à l'âge de 18 ans", explique-t-il.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres