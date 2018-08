Julien Dray veut être la tête de liste PS aux prochaines élections européennes

Le conseiller régional d'Ile-de-France et ancien député défend un programme afin de contrer la montée des extrême. Il a dit être très inquiet devant le ressurgissement de termes "qu'on croyait avoir oublié", notamment celui employé par le le chancelier autrichien Kurz quand il avait appelé à la formation d'un "axe" entre l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche - peut-être y entend-il une référence à l'Axe construit avant la Seconde guerre mondiale entre Mussolini et Hitler.

Pour cela, le socialiste, peu proche du pouvoir lors des années Hollande du fait d'une affaire de montres qui l'avait mis sur la touche, entend relancer l'Europe "sociale" que le traité de Maastricht n'avait pas permise.

Lui qui affirme être "un bon marxiste" s'en prend à l'idéologique sociale-démocrate, celle du parti de François Mitterand jusqu'à François Hollande (et Olivier Faure), qui s'est historiquement compromise en s'alliant avec les conservateurs. Mais il a aussi mis en garde contre les "petits matins" qui suivraient les "grands soirs" proposés par l'extrême-gauche - et Jean-Luc Mélenchon - sur le plan européen.

Ses propositions "concrètes" :

- Création d'une "dotation universelle" de plusieurs milliers d'euros financée par les Gafas et les banques, "les grands vainqueurs de la construction européenne", afin de donner une idée positive de ce qu'est l'Europe.

- Droit à l'avortement comme droit européen pour chaque femme.

- Réguler l'économie pour que des normes écologiques empêchent Monsanto de vendre en Europe et le glyphosate de s'imposer sur nos marchés.

Il n'y a pas encore de proposition sur l'immigration, problème centrale de la crise politique européenne actuelle. Julien Dray déplore cependant que la gauche européenne soit spectatrice devant l'évolution actuelle du problème.