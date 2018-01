Julien Dray "pense" à devenir le patron du PS et "pas simplement en se rasant"

Invité ce dimanche de l'émission "Questions politiques" sur France Inter, franceinfo et Le Monde, Julien Dray a indiqué songer à devenir candidat au poste de Premier secrétaire du PS. "Je ne vais pas répondre par oui ou non, mais j'y pense, pas simplement en me rasant" a-t-il assuré, en faisant référence à une phrase de Nicolas Sarkozy. "J'essaye de voir justement comment on peut construire quelque chose. Puisqu'on n'est pas candidat à la direction du Parti socialiste simplement le matin en se levant, en se disant: tiens, je vais prendre ce poste-là. C'est un risque car il faut réussir, c'est un défi".

Le membre du bureau politique du PS, ancien député de l'Essonne et co-fondateur de SOS Racisme, a par ailleurs tendu la main… à Jean-Luc Mélenchon. "Il existe. Il faut discuter, dialoguer sur le fond".

La date limite pour annoncer une candidature à la tête du PS a été fixée au 27 janvier, avec une élection le 29 mars. Pour le moment, seule une personne s'est officiellement lancée dans la course : Luc Carvounas. Emmanuel Maurel et Rachid Temal pourraient également briguer le poste, tout comme Olivier Faure et Stéphane Le Foll. Alors qu'elle était considérée comme une des grandes favorites, Najat Vallaud-Bekacem a en revanche annoncé la semaine dernière qu'elle ne se présenterait pas.