Julien Dray : "Le danger pour le PS est de se faire aspirer"

Devenu moribond, au bord de la faillite, le parti socialiste tente de retrouver une deuxième jeunesse. "Le PS a subi une défaite cinglante, profonde, dure, peut-être l'une des plus violentes dans ces deux dernières décennies" reconnait le porte-parole du parti, Julien Dray. "Il va falloir muter, tirer les leçons de cette défaite. Il faut le faire assez rapidement parce qu'à force d'attendre, on a le sentiment que l'on ne sait plus où on en est."

"On a besoin d'une direction politique du parti socialiste qui soit stable, qui ne soit pas intérimaire et qui puisse émettre un message et donner une orientation politique à ceux qui croient encore à cette machine" remarque-t-il.

"Si le paysage politique se structure entre une droite modérée et une gauche complètement radicalisée, la capacité de transformer le réel va s'estomper".

"Le danger pour le PS est de se faire aspirer, de perdre son essence et de disparaître (…) On a besoin d'un PS qui reprenne son autorité politique" assure-t-il.