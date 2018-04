Une journée de manifestation agitée partout en France

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

On est à hauteur de Port-Royal. Bien loin encore de Place d’Italie. Après ce gros gazage, les esprits s’échauffent. #manif19avril pic.twitter.com/0lOhnXnEdh

Philippe Martinez (CGT) s'est dit content de la mobilisation et parlait déjà de la grande manifestation du 1er mai prochain.

Par ailleurs, de nombreux heurts ont été signalés. Certaines actions de groupes non-identifiés ont bloqué l'avancée de portions du cortège à Paris. Des lancements de gaz lacrymogènes par les CRS ont répondu à des jets de projectiles et des vitres brisées de banque ou d'agences immobilières. A Rennes aussi, la manifestation aurait connu d'importants débordements.

A gauche, on fait référence au passé "illustre" de mai 68. Mais la convergence qu'on avait pu observer il y a cinquante ans est remise en question, notamment par Bruno Le Maire, l'actuel ministre de l'Economie : "Je ne crois pas à la convergence des luttes. Il y a des colères, mais je vois pas de points communs." Au contraire, Jean-Luc Mélenchon s'est dit profondément réjoui : "On est dans un processus où la radicalité du comportement du président a poussé au regroupement. Un président ne devrait pas parler comme ça".

Le mot du jour est sur toutes les bouches et de tous les slogans : "convergence des luttes". L'appel lancé par Solidaires et la CGT a été entendu partout en France, avec 133 mobilisations prévues sur l'ensemble du territoire. A Paris, ils sont nombreux (chiffre à définir) à défiler sur les boulevards, profitant d'un temps par ailleurs très clément. Cheminots, étudiants, salarié de l'énergie, fonctionnaires, personnels hospitaliers, tous ont voulu exprimer qu'ils comptaient "se serrer les coudes" pour faire front au train de réforme porté par le gouvernement.

