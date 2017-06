La journaliste Véronique Robert, blessée à Mossoul, est décédée

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Affrontements entre peuls et dogons au Mali: une délégation gouvernementale enquête

En savoir plus

Samuel Forey, un troisième journaliste français qui accompagnait Stephan Villeneuve et Véronique Robert, avait aussi été blessé légèrement dans cette explosion.

Elle a été blessée aux côtés de ses confrères français Stephan Villeneuve et irakien Bakhtiyar Addad, qui sont morts dans cette explosion à Mossoul. Lors de l’explosion, ils suivaient à pied l’avancée de l’armée irakienne contre les djihadistes de l’EI, dans le quartier de Ras Al-Jadah, selon Reporters sans frontières (RSF).

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres