Un journaliste turc affirme que Jamal Khashoggi aurait été torturé puis décapité

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

15h34 La soeur d'une Française disparue au Japon interpelle Macron et Abe AFP

XV de France: Bamba et Picamoles appelés

Puis on l'aurait décapité. Toute la scène se passe à l'intérieur du consulat. On y entend le consul saoudien Mohammad Al-Otaibi dire "faites ça dehors, vous allez m'entraîner des problèmes". Ce à quoi les agents lui répondent : "si tu veux vivre quand tu reviens en Arabie saoudite, tais-toi." Depuis, le consul a quitté Istanbul pour Riyad mardi.

Selon un journaliste turc, qui dit avoir eu accès à des enregistrements audio, on en sait plus sur la mort du journaliste Jamal Khashoggi, saoudien très critique envers le régime des Saouds. Le journaliste avait disparu le 2 octobre en rentrant dans le consulat de l'Arabie saoudite à Istanbul. Il y était venu faire des démarches administratives en vue d'un mariage. Il serait alors tombé dans une guet apens organisé par des tueurs. Selon le témoignage du journaliste turc Yeni Safak, qui dit avoir eu accès aux enregistrements sonores de la scène, Khashoggi aurait été torturé : des agents saoudiens lui auraient coupé les doigts.

