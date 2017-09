Le journaliste Loup Bureau de retour en France

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Il est accusé par la Turquie d’appartenance à "une organisation terroriste armée". Le 26 juillet, il avait été interpellé à la frontière turco-irakienne en possession de photos le montrant en compagnie de combattants kurdes syriens des YPG. Ces images datent, selon sa défense, d’un reportage sur les conditions de vie des populations syriennes réalisé en 2013 et diffusé sur TV5 Monde.

"J'ai eu très peu d'informations, je ne savais pas quand j'allais quitter la Turquie, ce n'est que ce matin que j'ai compris quand on m'a mis dans l'avion, c'était terminé", a témoigné le journaliste.

Il a expliqué que ses conditions de détention étaient au départ "un peu compliquées". "Il y a eu des menaces et des intimidations, mais je n'ai pas été maltraité".

Il a atteri vers 8h40 à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, où il a retrouvé sa famille et ses amis. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, était également présente pour l'accueillir. "Je suis très fatigué mais très content d'être là", a-t-il déclaré à sa descente de l'avion.

