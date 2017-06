Le journaliste et ancien otage Hervé Ghesquière est décédé

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Colombie: défigurées par l'acide et réparées par un "ange" chirurgien

L'offre de pétrole augmentera plus vite que la demande en 2018, selon l'AIE 14/06/2017 - 11h49

Législatives: dix "points chauds" du second tour

Alors qu'il préparait en 2009 un reportage pour le magazine Pièces à Conviction de France 3, avec Stéphane Taponier (journaliste reporter d'images) et leur accompagnateur, il avait été capturé en Afghanistan.

Né à Lille en 1963, le journaliste grandi à Marcq-en-Barœul, dans le nord de la France. Hervé Ghesquière travaillait pour France Télévisions et enseignait à la prestigieuse École supérieure de journalisme de Lille.

