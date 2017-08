Le journaliste Bruno Roger-Petit nommé porte-parole de l'Elysée

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le chef de l'Etat avait déjà choisi une journaliste comme porte-parole de sa campagne présidentielle, Laurence Haïm. Mais l'ancienne correspondante d'iTélé n’avait pas été intégrée à l’équipe de communication du président élu et a quitté le mouvement En marche ! en juillet dernier.

Visage connu des plateaux des chaînes d’information en continu, il participait également à des émissions sportives sur i-Télé et travaillait comme chroniquer pour Challenges.fr. La nouvelle de cette promotion ne surprend pas en tous cas les journalistes de Marianne. Le magazine rappelle dans un article que Bruno Roger-Petit a écrit de nombreux "billets louangeurs à l'égard du Président. En avril dernier, la société des journalistes (SDJ) de Challenges s'était émue de la fréquence d'éditoriaux favorables à Emmanuel Macron, en ciblant Bruno Roger-Petit".

Agé de 54 ans, ce journaliste a commencé sa carrière à Antenne 2, avant de rejoindre Le Post puis Le Plus, deux sites qui publient des contributions de blogueurs invités.

Un journaliste pour muscler sa com'. D'après une information de RTL , confirmée par l'Elysée, le chroniqueur politique Bruno Roger-Petit va devenir porte-parole de la présidence de la République à compter du 1er septembre. Selon un communiqué, Bruno Roger-Petit "aura pour mission de relayer la parole publique de l’Elysée et utilisera pour ce faire tous les moyens à sa disposition, notamment le compte Twitter de la présidence".

