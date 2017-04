José Bové appelle à voter pour Emmanuel Macron "sans ambiguïté"

Dans une tribune publiée ce vendredi dans les colonnes du quotidien Libération, José Bové se prononce clairement en vue du second tour : "J'appelle sans ambiguïté et sans aucune retenue à voter pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle", écrit l'eurodéputé écologiste.

"J'appelle celles et ceux qui se reconnaissent dans l'écologie, l'altermondialisme et l'Europe, à construire des ponts et à continuer à faire avancer nos combats concrets à Notre-Dame-des-Landes ou à Bure", poursuit-il.

Estimant que depuis le soir du premier tour, "un vent mauvais souffle sur nos têtes", José Bové a aussi profité de cette tribune pour critiquer le candidat de "La France Insoumise", Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas donné de consigne de vote.

L'eurodéputé écologiste regrette que le candidat, qu'il qualifie de "puriste de gauche" jette Emmanuel Macron "à la vindicte populaire, au mépris des enseignements de l'histoire".

