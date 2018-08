John McCain annonce qu'il met fin à son traitement contre le cancer

La famille McCain a annoncé dans un communiqué que le sénateur républicain de l'Arizona, âgé de 81 ans, avait décidé d'arrêter son traitement contre le cancer du cerveau qui le touche. Après un an de lutte, il a considéré que la maladie et le vieillissement avait "rendu son verdict". Une façon de signifier que malgré un combat qui lui a permis de dépasser "les attentes de survie", la situation est désormais critique et aucun rétablissement est envisageable.

Le Sénateur ne s'est plus rendu au Sénat depuis décembre 2017. Ces dernières années, il avait pourtant été un des plus importants opposants au Président Donald Trump, votant contre sa réforme du système de santé. Héros de guerre lors du conflit vietnamien, il avait été blessé et emprisonné pendant 5 ans. La suite de sa carrière avait été avant tout politique, avec des électiosn à la Chambre des représentants, puis au Sénat avant d'échouer aux portes de la Maison Blanche face à Barrack Obama en 2008.