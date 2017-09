JO à Paris : Alain Finkielkraut condamne un "déluge de propagande"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Un attentat revendiqué par l'EI fait plus de 50 morts en Irak

La BoE prépare les esprits à un possible resserrement monétaire

Pyrénées-Atlantiques : une jeune femme enceinte retrouvée morte avec les pieds et poings liés

Bien qu'un journaliste lui oppose que cette dernière information a été donnée à chaque fois, le philosophe poursuit : "Budapest, Toronto, Boston, Rome, Hambourg... Y a-t-il eu des enquêtes sur les raisons pour lesquelles les populations s'y opposaient ? Elles ne voulaient pas de nouveaux stades ou de problèmes de circulation !. Comment se fait qu'en France personne n'entende la voix des opposants". Et de conclure : "Tout cela est ridicule, tout cela est consternant".

Après un secret de polichinelle de quelques semaines, le CIO a officialisé ce mercredi à Lima la désignation de Paris comme ville hôte des Jeux olympiques 2024. Depuis, toute la France baigne dans l'allégresse ! Enfin pas tout à fait, car certains petites voix tentent de fairé entendre un autre son de cloche. C'est notamment le cas d'Alain Finkielkraut. Invité mercredi soir de "C à vous", le philosophe a parlé d'un "déluge de propagande".

