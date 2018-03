JO 2024 : un risque de dérapages budgétaire évalué à 500 millions d'euros

Attention, dérapage imminent. Selon un rapport d'experts, destiné au gouvernement et rendu public ce vendredi, l'organisation des Jeux Olympiques en 2024 à Paris pourrait voir son budget exploser : 500 millions d'euros supplémentaires si rien n'est fait ! Les inspecteurs financiers (IGF), des Sports (Igjs), et les ingénieurs (Ponts et Chaussées) pointent du doigt plusieurs structures.

Parmi les sites les plus inquiétants, celui du centre nautique, prévu à Saint-Denis, qui multiplie les intermédiaires et donc les retards potentiels.

Surtout, l'investissement (108 millions d'euros) semble bien insuffisant puisque le rapport table sur une somme de 260 millions. De plus, le déficit d'exploitation après les Jeux "n'est pas financé" (500 000 euros par an).

Les experts soulignent aussi un "risque majeur pèse sur les délais de réalisation du village olympique" puisqu'il faudrait "réaliser dans un délai de six ans une opération qui prendrait une dizaine d'années." Le budget construction de ces JO s'élève, théoriquement, à 3 milliards d'euros dont la moitié en investissement public.