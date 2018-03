JO 2024: un rapport met en garde contre les dérapages budgétaires

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Russie/États-Unis - «Nos relations ne peuvent pas tomber plus bas»

Voilà pourquoi vous dormez mal, et comment y remédier

En savoir plus

Pour autant, Bercy, qui a commandé le rapport, ne panique pas. Pour éviter les déboires, gouvernement pourrait suivre les préconisations du rapport et simplifier les strates de ce chantier pharaonique.

"Le cluster du Bourget, celui devant accueillir le village des médias et des sites temporaires (volley, tir, badminton) est également pointé" souligne le Parisien. Enfin, le village olympique présente aussi des risques de dérapages.

Parmi les sites les plus inquiétants, celui du centre nautique, prévu à Saint-Denis, qui multiplie les intermédiaires et donc les retards potentiels.

Ce n'est un secret pour personne. Les derniers Jeux olympiques ont vu leur budget exploser. Paris peut-elle éviter l'écueil en 2024 ? Rien n'est moins sûr, à en croire un rapport intermédiaire obtenu par le Parisien. Rédigé par les rapporteurs de l’Inspection générale des finances, de l’inspection générale de la Jeunesse et des sports et du conseil général de l’environnement. Selon eux, il existe de "réels risques à la fois de non-réalisation dans les délais de certains équipements mais aussi de surcoûts importants."

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres