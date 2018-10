Jeunes Républicains : un candidat enregistré en train de discuter de sa stratégie pour frauder

Décidément, les relations entre les Républicains et la technologie ne sont pas un long fleuve tranquille. Après l'erreur de texto de Laurent Wauquiez, qui a envoyé à Frédéric Péchenard un texto concernant la stratégie à adopter s'il est nommé au gouvernement, le JDD révèle ce samedi que son poulain, Aurane Reihanian, candidat à la présidence du mouvement des Jeunes Républicains, a été enregistré en plein dialogue avec un de ses partisans sur la meilleure façon de récupérer les codes personnels de jeunes adhérents LR, nécessaires pour voter.

Ce weekend, 5.000 adhérents de moins de 30 ans sont en effet appelés à départager Aurane Reihanian et Charles-Henri Alloncle, ex-président des jeunes sarkozystes. C'est ce dernier qui a diffusé l'enregistrement, après l'avoir obtenu vendredi.

"Aurane Reihanian explique aujourd'hui comment il va truquer l’élection des jeunes Républicains", a dénoncé dans un communiqué Charles-Henri Alloncle. Sollicité par le JDD, Aurane Reihanian évoque, lui, une "discussion (...) au sujet de la mise en place de la logistique pour aider nos membres du comité de soutien à voter".

Dans l'enregistrement, on entend notamment l'interlocuteur d'Aurane Reihanian, qui n'est pas identifié, lui dire : "Ils vont nous envoyer un mail pour nous donner les codes. Ils ne vont pas nous les donner comme ça au téléphone. Ils vont dire : passez-moi votre mail, on vous les envoie, c’est clair et net, donc après y’aura une trace. A mon avis, faut pas trop qu’on joue à ça." Réponse du candidat : "Ah oui ?" Son interlocuteur reprend : "Tu te rends compte : ils t’envoient les codes par mail. Le jeune il va le lendemain pour essayer de voter et il voit que c’est déjà voté. Il va dire : c’est quoi ce scandale?"

Un peu plus tard, le candidat explique : "De toute façon c’est un truc informatique, hein. En fait, je ne suis pas sûr que ça va fonctionner... Je pense juste qu’il faut tenter, parce que c’est une réserve de voix de malade."

Henri de Beauregard, responsable de la Haute autorité des Républicains qui supervise le scrutin, a confirmé au JDD avoir été saisi samedi par les équipes d'Alloncle.