Jeunes Républicains : Aurane Reihanian, poulain de Laurent Wauquiez, élu président

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Zone tampon d’Idleb: retrait partiel des armes lourdes… pas de retrait des takfiristes… et des tirs meurtriers

Le Portugal et l'Espagne frappés de plein fouet par la tempête Leslie

Le Portugal et l'Espagne frappés de plein fouet par la tempête Leslie

Le Portugal et l'Espagne frappés de plein fouet par la tempête Leslie

En savoir plus

Ce dernier, qui bénéficiait du soutien de Valérie Pécresse ou encore Xavier Bertrand, a dénoncé "l'opacité du scrutin" et accusé l'équipe d'Aurane Reihanian d'avoir enfreint le règlement électoral. En cause, un enregistrement diffusé samedi, où l'on peut entendre Aurane Reihanian discuter avec un de ses partisans sur la meilleure façon de récupérer les codes personnels de jeunes adhérents LR, nécessaires pour voter.

Aurane Reihanian, favori de l'élection et poulain de Laurent Wauquiez, a été élu ce samedi président des Jeunes Républicains avec 58,41% des voix, selon les résultats officiels communiqués par Les Républicains (LR). En vertu du règlement des élections, la liste arrivée en tête, remporte tous les sièges au bureau national. Aurane Reihanian s'est imposé face à la liste menée par le sarkozyste Charles-Henri Alloncle.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres