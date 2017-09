Les jeunes migrants victimes d'exploitation sexuelle

Utopia 56 tire la sonnette d'alarme. L'association, qui se mobilise pour les migrants, dénonce les sévices sordides que subissent les jeunes migrants arrivés en France. Prostitution, esclavage, viols… ces actes ont été constatés dans la jungle de Calais et désormais porte de la Chapelle (18ème arrondissement) à Paris.

"Il y a des pédophiles qui traînent ici, il y a des malades mentaux" raconte à France Bleu, Yann Manzi de l'association Utopia 56. Il y a des prédateurs sexuels qui tournent autour avec des billets et qui réussissent à accaparer une partie de cette misère. Les jeunes sont tellement dans la misère et le désespoir que ça marche. On a des témoignages de mineurs qui nous disent qu'ils ont gagné de l'argent. Ils ne rentrent pas forcément dans le détail parce que c'est dur à avouer, c'est dur à faire".

L'association assure que des enquêtes ont été ouvertes mais difficile de protéger tous ces jeunes. D'autant plus que certain disparaissent totalement. "Ce sont des jeunes qui sont aspirés dans des réseaux auxquels on n'a pas accès" se désole Yann Manzi.