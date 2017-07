Un jeune "nationaliste" qui projetait d'assassiner Emmanuel Macron le 14 juillet mis en examen

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

C'est un signalement sur Internet qui a alerté les services antiterroriste. Sur une plateforme dédiée aux jeux vidéo, il aurait expliqué à d'autres internautes vouloir acheter une Kalachnikov pour commettre un attentat. Le jeune homme serait proche des milieux ultra-nationalistes de l'extrême droite et à ce stade, l'enquête ne permet pas de dire s'il est lié à un réseau. Il a déjà été condamné par le passé pour apologie du terrorisme et provocation à la haine raciale. Sans emploi, il n'était pas fiché. Il aurait souhaité s'en prendre aux minorités.

