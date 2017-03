Jean-Yves Le Drian va annoncer son soutien à Emmanuel Macron ce jeudi

Le secret n’en sera bientôt plus un. Ce jeudi, Jean-Yves Le Drian va annoncer qu’il soutiendra Emmanuel Macron en vue de l’élection présidentielle. Le ministre de la Défense a fait part de sa décision aux journalistes de Ouest France ce jeudi matin. Le quotidien français publiera dès cet après-midi un entretien relatant les raisons de ce choix.

Ce sera le troisième membre du gouvernement à rejoindre l’équipe d’En Marche !

(après Barbara Pompili et Thierry Braillard), mais de loin le plus important. Agé de 69 ans, le Lorientais est un proche de François Hollande et a su rester apprécié aussi bien par les militaires que par ses administrés de la région Bretagne. Sa décision représente un gros coup dur, bien qu’attendu, pour la campagne de Benoît Hamon, qui voit partir un des poids lourds du gouvernement dans le camp Macron.

Interrogé depuis plusieurs jours sur son soutien à un candidat lors des prochaines présidentielles, en l'occurrence Emmanuel Macron, le ministre de la Défense avait jusqu'à présent oujours esquivé les questions. Mais plus maintenant.