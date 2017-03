Jean-Yves Le Drian : "Je soutiens Emmanuel Macron, mais je reste socialiste"

Le secret de Polichinelle avait été éventé jeudi, Jean-Yves Le Drian expose désormais ses arguments. Dans Ouest-France, le ministre de la Défense explique les raisons pour lesquelles il a choisi de rejoindre Emmanuel Macron pour la prochaine élection présidentielle. "Je soutiens Emmanuel Macron pour plusieurs raisons. Comme la majorité des Français, je refuse que le choix de l’élection présidentielle se réduise à un choix entre l’extrême droite et une droite dure. Je ne me résous pas non plus à ce que la candidate du Front national soit en tête au premier tour" explique-t-il.

Il souligne se retrouver "dans les six chantiers qu’il [Emmanuel Macron] a proposés : l’éducation, la société au travail, l’économie, la sécurité, le renouveau démocratique et la défense de la France à l’international."

Pour autant, il ne renie pas sa famille politique. "Je soutiens Emmanuel Macron, mais je reste socialiste" précise-t-il. "Benoît Hamon est dans une logique que je respecte, qui a toujours existé au sein de la gauche, un projet utopique, mais je constate que la mise en œuvre d’un tel projet ne correspond pas à la réalité des faits et à la capacité à faire."