Jean-Yves Le Drian soupçonné d'avoir utilisé son ministère pour favoriser ses petits-enfants

Jean-Yves Le Drian est-il intervenu pour que deux de ses petits-fils puissent intégrer le très select lycée français de Barcelone ? C’est en tous cas ce que soupçonne Mediapart. Dans un article publié mardi soir, le site d’informations en ligne avance que le ministre français des Affaires étrangères a obtenu, "par l'intermédiaire de son cabinet", un passe-droit scolaire pour cet établissement particulièrement prestigieux Car quand la demande pour les deux ados est formulée en juin 2017, le délai est passé d’une semaine et les dossiers sont incomplets. Mais "alors que des centaines d'enfants aux dossiers envoyés dans les règles, ont eux vu leurs demandes rejetées", les dossiers des deux adolescents ont bien été acceptés.

Par quel miracle ? Selon Mediapart, le réseau du Quai d'Orsay a joué un rôle décisif dans l'octroi de ces deux dérogations. Le consul général Edouard Beslay aurait directement contacté Dominique Duthel, le proviseur du lycée français de Barcelone. Il aurait notamment brandi une "carotte" : une possible visite ministérielle. "Peut-être aurez-vous ainsi une oreille plus attentive au plus haut niveau et la joie d'avoir la visite du ministre l'an prochain", aurait écrit le consul. Peu après, les petits-enfants de Jean-Yves Le Drian ont fait leur rentrée dans l'établissement.

Contacté par Mediapart, les différentes parties nient toutefois toute intervention. "Nous avons essayé de trouver des places pour des Français", le proviseur du lycée français de Barcelone. "Eh bien, nous les avons trouvées pour ce monsieur qui se trouve, peut-être, être de la famille de Le Drian mais qui est surtout un Français qui a trouvé un travail ici, qui était donc en mutation professionnelle, et qui était donc prioritaire".