Jean-Yves Le Drian quitte le Parti socialiste

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Coupure d'eau: nouvelles condamnations pour Saur et Veolia

Guerre commerciale : Washington envisage des "dérogations" aux taxes sur l'acier et l'aluminium

Intervenue sur le plateau de RTL en cette journée de la femme, Marlène Schiappa a réitéré qu’elle fait de la lutte contre les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes, sa "priorité".

Dossier SEEG : Et voilà Olam !

A quelques jours de l'élection d'un nouveau dirigeant à la tête du PS les 15 et 29 mars, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a annoncé ce jeudi 8 mars sur CNews qu'il quittait sa famille politique. "Le responsable du PS aujourd'hui, Rachid Temal, a déclaré il y a peu de temps 'aucun ministre ne pourra voter'. Il a déclaré 'il n'y a aucun socialiste au gouvernement' donc j'en prends acte, c'est-à-dire que je me retire du Parti socialiste", a annoncé l'ancien ministre de François Hollande.

