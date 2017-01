Jean-Yves Le Drian : la force Sentinelle n'est pas la "plus compétente" en cas d'attaque

Lors d'une audition devant la commission d'enquête parlementaire sur les moyens mis en œuvre par le gouvernement pour lutter contre le terrorisme, le ministre de la Défense a jugé que les soldats de la force Sentinelle ne sont "pas les plus compétents" pour intervenir en cas d'attaque de type Bataclan. "Il y a des forces de police et de sécurité intérieure qui sont plus importantes et qui peuvent intervenir plus vite et plus efficacement", avec un "savoir-faire" précis en la matière, a souligné Jean-Yves Le Drian.

Toutefois, il a assuré que les soldats feraient feu s'ils arrivaient premiers sur les lieux d'une attaque terroriste : "En cas de péril imminent, (si) la force Sentinelle est primo-arrivante elle intervient (....), on fait feu". "Sauf s'il y a un ordre inverse.", a-t-il ajouté.

Le 13 novembre, " la force Sentinelle avait des ordres contraires"

Le président de la commission d'enquête, Georges Fennech (Les Républicains), est longuement revenu sur le cas des militaires qui se trouvaient à proximité du Bataclan le 13 novembre 2015 mais ne sont pas intervenus. Se défendant, Jean-Yves Le Drian a martelé : "Je ne vais pas vous le dire quinze fois (...), la force Sentinelle avait des ordres contraires" de la préfecture de police de Paris. "Pourquoi les militaires n'ont-ils pas alors prêté leurs fusils d'assaut aux policiers que le leur demandaient ? "Il faut d'abord obéir aux ordres et en plus on ne prête jamais ses armes !", a asséné Jean-Yves Le Drian.

