Jean-Vincent Placé sous contrôle judiciaire et renvoyé en correctionnelle

L'ancien sénateur de l'Essonne (EEVL) Jean-Vincent Placé, va être convoqué devant le tribunal correctionnel de Paris le 11 juillet prochain. Selon une source judiciaire, il a également été placé sous contrôle judiciaire. Durant son audition avec un magistrat du parquet de Paris ce vendredi après-midi, il n'a reconnu que l'outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique;

Après une soirée alcoolisée dans les bars de la rue Princesse (Paris VIème), Jean-Vincent Placé se serait illustré dans la nuit de mercredi à jeudi en insultant une jeune fille et proférant des insultes racistes à l'agent de sécurité de l'établissement. Les policiers de la Brigade Anti-Criminalité appelés en renfort, en ont également eu pour leur grade, l'ancien responsable politique les aurait pris à partie et leur aurait rappelé ses anciennes fonctions. L'ancien élu avait passé 35 heures et deux nuits en garde à vue.