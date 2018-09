Jean-Vincent Placé condamné à 3 mois de prison avec sursis et 1 000 euros d'amende

Jean-Vincent Placé a été condamné ce lundi 10 septembre à 3 mois de prison avec sursis pour violences et outrages et à 1 000 euros d'amende. L'ancien secrétaire d'Etat était poursuivi pour "violences, injures à caractère racial et outrage à agents". Six mois de prison avec sursis et 1 000 euros d'amende avaient été requis contre lui.

L'ancien sénateur écologiste avait été interpellé ivre à la sortie d'un bar du VIe arrondissement de la capitale.

Il avait été expulsé de l'établissement de nuit par un videur après un incident avec une cliente. Lors de cette soirée en avril 2018, il avait essayé de danser avec une jeune femme avant de tenter de l'attirer. Ivre et face au videur, Jean-Vincent Placé aurait proféré des injures, même lors de l'arrivée des policiers.

Depuis les faits, Jean-Vincent Placé a annoncé vouloir soigner son addiction à l'alcool. Lors de son audience en juillet dernier, Jean-Vincent Placé avait reconnu un comportement inapproprié mais tenait à se défendre de toute violence.

"J'ai été rigolard, arrogant, prétentieux, peut-être même hautain. J'ai été extrêmement insistant et mon comportement était déplacé mais je n'ai pas été violent et n'ai pas prononcé de propos sexistes ni insultants". Il avait notamment évoqué son addiction à l'alcool et sa difficulté à supporter son image publique.