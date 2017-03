Jean-Pierre Raffarin : "tout est fait pour nous empêcher de parler de politique"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Céder son enteprise à ses salariés, une aubaine pour patrons et employés

Louis Aliot : "Qu'on le veuille ou non, M. Poutou (NPA) représente un pan de l'opinion française ! J'incite à le parrainer" a déclaré le vice-président du Front national sur RMC.

Hubert Védrine : "Un jour ou l'autre, il faudra dire à la Turquie qu'ils ne peuvent pas entrer dans l'Europe. Il faut assainir cette relation" affirme sur France Inter l'ancien ministre des Affaires étrangères de Lionel Jospin. "On ne peut pas brusquement croire qu'on va influencer le destin turc"

"Est-ce que les garanties de l’état de droit sont toujours respectées ?" Selon lui, les révélations n'ont "qu’un seul but : empêcher François Fillon de faire campagne."

Eric Ciotti : "Quand quelqu’un est scanné comme François Fillon, c’est totalement ahurissant, ça pose même un problème démocratique" explique le député LR sur Public Sénat et Sud radio.

Jean-Pierre Raffarin : "Emmanuel Macron n'a pas la puissance pour assumer la plus haute responsabilité" affirme l'ancien Premier ministre sur RTL. "C'est un néo-socialiste. Le Parti socialiste est en situation d'effondrement et Emmanuel Macron apparaît comme une bouée de sauvetage".

