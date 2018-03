Jean-Michel Blanquer : "On n’a pas besoin de grève"

Le test est sérieux. Confronté à la fronde des fonctionnaires, et notamment des cheminots, le gouvernement fait face à une forte mobilisation. Invité sur RTL, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer estime que cette dernière ne sera "pas trop forte" chez les enseignants, pour le 22 mars prochain. "J'ai un message pour les enseignants. On n’a pas besoin de grève pour se parler et je n'ai pas besoin de grève pour comprendre les revendications (...) On a le droit de la faire, c’est un droit constitutionnel, mais on n’en a pas besoin.

Ça ne rend service à personne. Certaines nous ont mis en difficulté

Sur le plan de l'éducation, la question des zones rurales est régulièrement reprise par les opposants au gouvernement et notamment les syndicats qui jugent que les fermetures de classes sont trop importantes. "On est en train de nous faire un faux procès" juge le ministre de l'Education qui souligne qu'il y aura "moins de fermeture de classes rurales à la rentrée qu'à la rentrée 2015 et 2016 (…) On a fait mieux que sur-compenser le problème".