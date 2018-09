Jean-Michel Blanquer annonce la suppression de 1.800 postes dans l'Éducation nationale

Un budget en hausse, mais des effectifs en baisse. Ce lundi 17 septembre, dans une interview accordée au Figaro, Jean-Michel Blanquer a annoncé la suppression de 1 800 postes dans l'Éducation nationale en 2019 dans le cadre de la réduction du nombre de fonctionnaires voulue par le gouvernement.

Si les effectifs vont baisser de 0,2%, le ministère va en revanche bénéficier d'une hausse de son budget de 850 millions d'euros, soit une augmentation de 1,7%. "Seuls le second degré et les services administratifs seront concernés. Le volume d'enseignement sera évidemment maintenu à travers le recours aux heures supplémentaires", a précisé le ministre de l'Éducation nationale, avant d'ajouter : "En cas de nécessité locale, une seconde heure pourra être imposée par le chef d'établissement comme c'était le cas avant les années 2000".

Également interrogé ce lundi matin sur France Inter, le locataire de la rue de Grenelle est revenu plus avant sur la répartition de ces suppressions : "Il y a au moins 400 postes administratifs en moins, et probablement davantage, c'est des choses qui doivent s'affiner avec le temps et même avec la discussion budgétaire".

Objectif, dans le même temps, de la hausse du budget du ministère, selon Jean-Michel Blanquer : être en "capacité d'augmenter le pouvoir d'achat des professeurs, puisque tout le monde dit bien aujourd'hui que le problème, c'est l'attractivité du métier de professeur". Objectif du ministre "1.000 euros de plus sur une année en début de carrière" pour un professeur débutant.