Jean-Marie Le Pen se dit "fier de sa fille" mais aurait "fait une campagne à la Trump"

Malgré les relations très tendues entre Marine Le Pen et son père Jean-Marie Le Pen, l’ancien président du FN semble vouloir se diriger vers plus d’apaisement. Sur France Inter, il s’est dit "fier" de sa fille, qualifiée pour le second tour de la présidentielle, jugeant que ce résultat était "l'aboutissement de 45 ans de bataille" politique. "J’ai voté pour elle et je revoterai pour elle au second tour", a lancé le cofondateur du parti frontiste. Il a aussi indiqué lui avoir pardonné son attitude vis-à-vis de lui.

"J'ai un coeur de père" a-t-il affirmé.

Le "Menhir" a tout de même distillé quelques critiques, qualifiant la campagne de sa fille de "trop cool". "J’aurais fait une campagne à la Trump, très agressive", a-t-il jugé. "Je pensais qu’il y avait des problèmes plus clivants comme l’immigration massive, la sécurité ou le chômage que le problème européen. Je pense qu’elle a fait une bonne campagne, je regrette qu’il n’y ait pas eu autour d’elle une activité militante suffisante".

Il a aussi évoqué le cas de Marion Maréchal Le Pen, qui hésiterait à continuer dans la vie politique. "Je lui dis vas-y, continue, c'est ton devoir. Elle a un talent exceptionnel, elle doit le mettre au service de son pays." A propos des tensions entre sa fille et sa petite-fille, il a déclaré : "Il y a toujours de petites difficultés dans les relations humaines, elle doit surmonter cela".