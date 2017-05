Jean-Marie Le Pen : "Le retrait de Marion est une désertion"

Le FN vient de perdre une élection et une de ses têtes d'affiche les plus populaires. Marion Maréchal-Le Pen va donc annoncer son retrait de la vie politique, provoquant un petit émoi pour les sympathisants du Front national. Pour le parti, qui doit désormais se reconstruire, la nouvelle dure à assumer. Sur RMC et BFMTV, Florian Philippot, a assuré que ce retrait n'était pas "une décision politique" du FN. "Marion Maréchal-Le Pen souhaite aussi avoir une autre expérience que la politique et c'est respectable."

"On n’est pas en guerre, elle a dit qu’elle serait dans les meetings, sa présence à nos côtés est intacte, mais elle veut s’ouvrir à d’autres horizons elle en a le droit.

Ce choix est respectable, elle a envie de découvrir le monde de l’entreprise aucun de nous n’a le droit de contester un choix de vie" explique, de son côté Gilbert Collard, sur LCI.

Seule critique, et pas des moindres, celle de Jean-Marie Le Pen dont elle est pourtant réputée proche. "Le retrait de Marion est une désertion" tranche-t-il dans une interview au Figaro. "J'avais un peu insisté pour qu'elle soit candidate et elle avait été couronnée de succès. Si elle se retire de la ligne de combat maintenant, cela me désole."