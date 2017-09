Jean-Marie Le Pen pense pouvoir revenir en force au FN après la démission de Florian Philippot

Le fondateur du parti aujourd'hui dirigé par sa fille Marine s'est dit content de la démission de Florian Philippot. Il a affirmé que ce départ contribuerait à la "pacification" et au "remaniement" du Front National. Et n'a pas manqué de rappeler que les échecs aux scrutins précédents étaient lié à la vice-présidence du député européen, qualifié de "cause de faiblesse" par l'ancien président d'honneur, qui avait été écarté à la demande du déchu du jour.

Pour combler le vide, il a non seulement rappelé la présence de certains de ses lieutenants au sein du parti, à commencer par l'inusable Bruno Gollnisch, qui selon lui pourront être utile maintenant que leur action n'est plus "inhibée par Florian Philippot".

"Le temps est venu pour Marine Le Pen aujourd'hui de réconcilier les composantes du parti."

Le Président d'honneur compte sur ce changement pour revenir au cœur de l'appareil du Front National, rappelant qu'il a toujours été fidèle même quand il était écarté. Et si Jean-Marie Le Pen risque de fait de se retrouver aux côtés de Florian Philippot à Bruxelles, il ne manque pas de lui rappeler toute son estime : "nous ne jouons pas exactement dans la même cour : c'est lui qui va siéger à côté de moi. Mais heureusement, je suis un homme politique ouvert à toutes les amitiés…"