Jean-Marie Le Pen : Laurent Wauquiez est le "candidat le plus redoutable" contre Marine Le Pen

Et comme décidemment le vieux cacique du parti d'extrême-droite ne veut pas être inactif, il prépare la publication du premier tome de ses mémoire. Parution : 2018.

« L’homme a de la prestance, il est sympathique. De tous les leaders de la droite, c’est probablement le plus attractif pour les électeurs du Front national. » Marine Le Pen devrait donc selon lui se méfier de cet homme qui "chasse sur nos terres".

L'homme est âgé aujourd'hui de 89 ans et regarde le passé comme un puit d'expérience. Pour lui, Laurent Wauquiez est le nouveau Sarkozy.

Toujours en retrait du parti dont il est exclu, Jean-Marie Le Pen dispense toujours analyses et conseils à qui veut l'entendre. Considérant d'ailleurs cette exclusion comme une erreur de la part de sa fille, il a affirmé au Parisien qu'elle s'était trompé en choisissant l'Europe plutôt que l'immigration comme cheval de bataille. Et lui demande désormais de le reconnaître.

