Jean-Marie Le Pen intègre le parti néofasciste l'Alliance pour la paix et la liberté politique

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Philippines : une île «paradiasique» fermée pour cause de pollution

Alena: Trudeau évoque une "grande possibilité" d'un accord avec Washington et Mexico

"Nous accueillons Jean-Marie Le Pen à un moment de changements révolutionnaires en Europe – notre guide et notre leadeur pour les luttes et les victoires à venir !"

Ce mouvement réunit des néonazis allemands du NPD et le parti néofasciste italien Forza Nuova. La formation politique APF vient de publier un communiqué pour confirmer l'intégration de Jean-Marie Le Pen à leur mouvement.

La figure historique du Front National, exclu par sa fille depuis le mois de mars 2011, vient en effet de rejoindre les rangs d'un nouveau parti politique. L'eurodéputé frontiste intègre l'Alliance pour la paix et la liberté politique (APF), selon des informations du Monde.

