Jean-Marie Le Pen estime que l'hommage national à Xavier Jugelé célébrait plus "l'homosexuel" que le "policier"

Une semaine après l'attentat perpétré sur les Champs-Élysées, qui a coûté la vie à Xavier Jugelé, Jean-Marie Le Pen s'est dit "un peu choqué" par la cérémonie d'hommage national lors de laquelle le compagnon du policier tué a tenu un discours.

"Il m'a semblé qu'il y avait dans cette cérémonie une équivoque. On rendait plutôt hommage, qu'au policier, à l'homosexuel. Car la participation de son conjoint, le long discours qu'il a prononcé, en quelque sorte, institutionnalisait le mariage homosexuel, l'exaltait en quelque sorte d'une façon publique. Et cela m'a un peu choqué. Je pense que ces particularités familiales doivent être tenues à l'écart de ce genre de cérémonies qui gagneraient elles-mêmes à plus de discrétion je crois", estime le fondateur du FN dans son dernier journal de bord vidéo.

La candidate du Front national, Marine Le Pen, a rapidment tenu à se désolidariser de ces propos : "Je serai toujours aux côtés des policiers qui sont assassinés par le fondamentalisme islamiste.

J’ai trouvé cette cérémonie très digne et j’ai été très touchée par le discours qui a été tenu par le compagnon de Xavier Jugelé".

