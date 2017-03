Jean-Marie Le Pen condamné à 30 000 euros d'amende en appel pour avoir qualifié les chambres à gaz de "détail"

La condamnation de Jean-Marie Le Pen à 30 000 euros d'amende pour avoir de nouveau qualifié les chambres à gaz de "détail" de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale a été confirmée ce mercredi par la cour d'appel de Paris.

Le co-fondateur du Front national, âgé de 88 ans, a été reconnu coupable de contestation de crime contre l'humanité, et va former un pourvoi en cassation, a indiqué son avocat, Me François Wagner.

La justice a par ailleurs confirmé, à titre de peine complémentaire, une mesure de publication d'un communiqué judiciaire dans trois journaux. Jean-Marie Le Pen avait également été condamné à s'acquitter d'un total de 10 001 euros de dommages et intérêts à trois associations parties civiles.

Face au journaliste Jean-Jacques Bourdin qui lui demandait s'il regrettait d'avoir qualifié les chambres à gaz de "détail", Jean-Marie Le Pen avait répondu lors d'une interview le 2 avril 2015 : "Pas du tout. Ce que j'ai dit correspondait à ma pensée que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la Guerre, à moins d'admettre que ce soit la Guerre qui soit un détail des chambres à gaz".

Au cours des dernières décennies, le président d'honneur du Front national avait déjà été condamné à deux reprises, au civil, par la justice française pour ces propos, tenus pour la première fois en 1987.