Jean-Marie Le Guen : "on peut être socialiste et appeler à voter Macron"

Jean-Marie Le Guen : "la candidature de Benoît Hamon est indiscutablement très clivante" explique le secrétaire d'Etat chargé du Développement et de la Francophonie, dans le Parisien. "A lui de faire des gestes. Veut-il être le candidat des socialistes ou être dans la concurrence à gauche de la gauche ?"

Qui d'Emmanuel Macron "Je ne dis pas que sa démarche n'est pas intéressante " explique Jean-Marie Le Guen. "J'approuve notamment l'idée du dépassement de la droite et de la gauche. Mais elle n'est pas aujourd'hui aboutie. Et par son caractère personnel, elle présente des fragilités et éventuellement des dangers. Il faut de la clarté, qu'il y ait une vraie construction politique, une méthode." Pourtant, "on peut être socialiste et appeler à voter Macron. Quand les frondeurs ont frondé, ils n'ont pas demandé un droit de retrait !"

Marisol Tournaine : "La victoire de la droite n’est pas acquise.

L’essentiel est que nous nous donnions tous les moyens pour battre la droite. Benoît Hamon a la responsabilité de rassembler la gauche et au-delà pour pouvoir gagner l’élection présidentielle. J’observe, j’écoute tous les progressistes qui veulent rassembler pour battre la droite et l’extrême droite."

Michel Sapin : "On a parfaitement le droit de ne pas faire campagne pour quelqu'un" assume Michel Sapin sur France Inter, soulignant néanmoins que Benoit Hamon était "son candidat."