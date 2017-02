Jean-Marc Ayrault annonce la fin de sa carrière d'élu... et refuse de choisir entre Hamon et Macron

"J'estime que c'est ma responsabilité de transmettre à d'autres génération". Dans un entretien accordé au journal Ouest-France, Jean-Marc Ayrault a annoncé qu’il ne briguera plus d’autres mandats après l'élection présidentielle de mai prochain.

L’ancien Premier ministre de François Hollande (entre 2012 et 2014) devenu ministre des Affaires étrangères (depuis février 2016) a indiqué qu’il ne se présentera plus à aucune élection, après quarante années de mandats locaux, lui qui fut aussi député-maire de Nantes et président du groupe socialiste à l'Assemblée.

"L'honneur de la politique, ce n'est pas de s'accrocher tout le temps", a-t-il souligné. "Je peux être utile. Je peux soutenir, je peux m’engager aussi dans la société civile. Ça peut être l’occasion pour moi de donner un retour d’expérience, avec des cours que je pourrais donner ici ou là".

Interrogé sur la présidentielle, le patron du quai d’Orsay se fait très prudent quant à son choix sur la personnalité de gauche qu’il soutiendra. "Du côté de Benoît Hamon, les conditions ne sont pas encore remplies pour être sûr d’être au second tour. Quant à Emmanuel Macron, j’attends son programme".