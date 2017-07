Jean-Luc Mélenchon veut lancer son propre JT sur sa chaîne YouTube

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L'initiative sera lancée via un financement participatif, pour une diffusion à partir de janvier 2018, précise l'hebdomadaire.

Au programme : des débats, des soirées thématiques et des documentaires "pas vu à la télé". Le Point souligne qu'une large place "sera faite à des soirées et des débats inspirés des Dossiers de l'écran, autrefois diffusés sur Antenne 2".

Selon "un indiscret" du journal Le Point, Jean-Luc Mélenchon travaillerait à la préparation de cette chaîne d'info avec Gérard Miller- l’ancien psychanalyste de la télé et chroniqueur pour Laurent Ruquier, et Sophia Chikirou, qui était directrice de la campagne de La France insoumise

Difficile de ne pas le reconnaitre : Jean-Luc Mélenchon est une personnalité quelque peu hors-normes dans le milieu de la politique française. Le responsable politique est aussi un véritable aficionado de high-tech, entre hologrammes et chaîne Youtube. Dernière originalité en date du fondateur de la France Insoumise : lancer son propre JT, diffusé en direct, chaque soir, sur sa chaîne YouTube.

