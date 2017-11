Jean-Luc Mélenchon serait fatigué "de devoir passer derrière" Raquel Garrido

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Fusillade à Marrakech : Six personnes arrêtées à Casablanca d'après la DGSN

Patinage: excellents débuts pour Papadakis et Cizeron à Pékin

Elections partielles Les deux sièges de la circonscription d’Oujda remportés par le PAM et l’Istiqlal 10:32

Elle "prend des chemins parallèles pour cultiver sa notoriété et construire son espace", note un autre fidèle de l'élu de Marseille.

Au mois d'octobre, l'Insoumise Raquel Garrido était au cœur de nombreuses polémiques : des cotisations sociales impayées, vidéo délirante mise en ligne sur Snapchat avec le blogueur Jeremstar, son refus de quitter son logement social qu'elle occupe avec son compagnon député Alexis Corbière... Désormais, la porte-parole de La France insoumise serait dans le collimateur de Jean-Luc Mélenchon. Selon Paris Match, le leader du parti est fatigué de défendre la chroniqueuse de C8. "Il n’en peut plus de devoir passer derrière…", confie à Paris Match un proche de l'ex-candidat à la présidentielle.

