Jean-Luc Mélenchon se pose en "candidat de la paix" dans un grand meeting Marseillais

Jean-Luc Mélenchon a réuni ses soutiens dans un grand meeting en plein air à Marseille, ce dimanche, pour s'exprimer sur le thème de la paix. Selon les organisateurs, 70.000 personnes étaient présentes sur le Vieux-Ports et la Canebière. Un chiffre impossible à confirmer, même si les images montrent que plusieurs dizaines de milliers de personnes étaient présentes.

Le candidat d'extrême gauche, en nette progression dans les sondages, s'est placé en candidat "non aligné" et en "candidat de la paix", dans une ville qu'il se "réjouit de voir toujours métissée".

Il a commencé son meeting en demandant une minute de silence pour les personnes ayant perdu la vie en tentant de traverser la Méditerranée pour émigrer en Europe.

Demandant "l'inéligibilité des corrompus", "la démocratie dans l'entreprise" ou encore "la fin du contrôle au faciès", il a demandé aux électeurs d'exercer "un châtiment exemplaire" au moment de voter. "Si vous voulez la paix, ne vous trompez pas de bulletin de vote", et "si vous en choisissez un pour la guerre, ne vous étonnez pas si elle finit par arriver", a-t-il dit.

Il a critiqué la finance, "magie noire qui transforme la souffrance et la misère en or et en argent", a appelé à sortir de l'Otan le "plus vite possible", et a fustigé les "puissants" engagés dans la "tuerie" d'Irak et de Syrie.

S'il n'avait pas d'hologramme aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon le ressortira le 18 avril, a-t-on également appris ce dimanche. Le 18 avril, Jean-Luc Mélenchon se trouvera physiquement à Dijon, tandis que ses doubles seront visibles à Nancy, Clermont-Ferrand, Montpellier, Le Port, Nantes et Grenoble.