Jean-Luc Mélenchon prend ses distances avec le candidat socialiste

Les négociations s'annoncent compliquées entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. Si ce dernier souhaite entamer des négociations pour une candidature unique, le leader du Front de gauche est beaucoup moins enthousiaste, notamment après les 5 années du quinquennat Hollande. "Si vous regardez les sondages, j'ai un point de plus qu'en 2012. Si vous regardez les Verts, ils sont au même niveau qu'en 2012. Qui a perdu la moitié de ses voix? C'est le parti socialiste. Donc c'est un peu fort de café qu'on vienne me demander de remplumer des gens qui viennent de tout perdre (…) à cause de leur politique" a-t-il scandé sur BFMTV, soulignant qu'il ne souhaitait pas "s'accrocher au corbillard."

Il souhaite ainsi que certaines têtes d'affiche du gouvernement, dont Myriam El Khomri ou Manuel Valls ne soit pas investis par le parti socialiste.

Benoît Hamon a d'ores et déjà refusé une telle demande. "Nous avons discuté plusieurs minutes, nous nous verrons mais vous n'en saurez pas plus parce que nous ne voulons ni lui, ni moi, feuilletonner cet épisode (...) le rassemblement de la gauche, ce n'est pas du théâtre" a déclaré, depuis le Portugal, Benoît Hamon. Le rassemblement s'annonce néanmoins compliqué.