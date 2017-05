Jean-Luc Mélenchon, officiellement candidat dans la quatrième circonscription de Marseille

Le candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon a fait l'annonce de sa candidature aux législatives dans la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône. La déclaration a été faite cet après-midi au club de la presse local comme le précise le quotidien "La Provence". Jean-Luc Mélenchon a déclaré : " La majorité de la population de cette ville est faite de parachutés, d'ailleurs nous sommes tous parachutés. Aucun d'entre nous n'a pris la décision de naître. D'ailleurs quand je viens ici, je suis dans mon pays !

Ça commence par montrer du doigt des Mélenchon et ça finit par montrer du doigt tous ceux qui n'ont pas la bonne couleur ou la bonne religion. Nous ne demandons de passeport à personne. Ça c'est pour créer l'ambiance... Je ne suis pas venu pour M. Mennucci alors peut-être qu'on pourrait parler d'autre chose. Cette autre chose, c'est que je crois qu'ici on peut obtenir un résultat remarqué et remarquable. C'est une élection nationale pour changer le sort de la France toute entière" toujours selon le quotidien.

Au premier tour de l'élection présidentielle, le candidat est arrivé en tête dans la métropole en réunissant 24,82% des suffrages exprimés et 39% dans la quatrième circonscription. Avec cette décision, le candidat de la France Insoumise s'était attiré l'ire de Patrick Mennucci, député PS sortant dans la même circonscription qui a fustigé sur son compte Facebook le "nomadisme électoral" du candidat arrivé quatrième à l'élection présidentielle.

Un duel à gauche qui s'annonce et qui pourrait bien faire les affaires de la droite.