Jean-Luc Mélenchon : "Moi, j'irai voter. Ce que je vais voter, je ne vais pas le dire"

Dans une vidéo publiée sur Youtube vendredi 28 avril, Jean-Luc Mélenchon explique sa décision de ne pas donner de consigne de vote pour le second tour de l'élection présidentielle, le 7 mai prochain.

"Moi, j'irai voter. Ce que je vais voter, je ne vais pas le dire, mais il n' y a pas besoin d'être grand clerc pour deviner ce que je vais faire. Pourquoi je ne le dis pas ? Pour que vous puissiez rester regroupés", explique-t-il.

"Je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un guide.

Vous allez prendre une décision. Je vous connais assez pour savoir ce que vous ne ferez jamais. Tout le monde a compris. Mais vous n'en obtiendrez pas d'avantage, vous ne me tordrez pas les bras et vous ne les tordrez pas aux millions des gens qui m'ont fait l'honneur de voter pour moi", ajoute le leader de La France insoumise.

"C'est une violence qui est faite à la plupart d'entre nous. De cette violence, il ne peut pas sortir une situation stable. La nature même des protagonistes du deuxième tour interdit cette stabilité. L'un parce que c'est l'extrême finance, l'autre parce que c'est l'extrême droite", estime également Jean-Luc Mélenchon.

"La soirée avait un goût bizarre. On a reçu des messages d'amis qui nous disaient avoir été radiés des listes électorales. C'est une ambiance spéciale. On n'est pas habitués à ça. Le week-end, c'était carrément la république bananière, notamment sur le service public, on y est habitué, avec un grand reportage dès le matin sur la répression au Venezuela. Comme ça, ça crée une ambiance. D'habitude, la France c'est beaucoup plus respectueux de la trêve, du silence", conclut-il.