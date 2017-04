Jean-Luc Mélenchon : "je me sens prêt à gouverner"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Vélib': recours de JCDecaux/RATP/SNCF, non sélectionnés par la commission d'appel d'offres

Fleury-Mérogis : 350 surveillants en colère ont bloqué la plus grande prison d'Europe

Surbooking aux États-Unis - Un passager tiré au sort et expulsé de force

"J'ai passé des heures avec des présidents de Républiques d'Amérique latine ou dans le Maghreb à parler, à discuter. J'ai appris partout, de tout le monde, et je me sens prêt" promet-il. "Il faut arrêter cette vision aristocratique du pouvoir, qui le réserve aux enfants de bonne famille ou ceux qui ont réussi dans les grandes écoles." Dans son viseur, évidemment Emmanuel Macron qui s'attaque désormais au leader de la gauche.

Sans conteste, il a changé. Moins colérique, plus rassembleur, Jean-Luc Mélenchon commence à récolter les fruits de son travail. "Si je passe devant Fillon, le vote utile s'effondre" assure-t-il sur RTL, promettant qu'il était "prêt" à gouverner. "J'ai lu à plusieurs reprises que mon projet n'aurait jamais été de gouverner, mais quelle drôle d'idée, je n'ai jamais pensé à autre chose. Quel est le sens pour un homme comme moi de se battre pour des idées s'il ne croyait pas pouvoir les exécuter un jour ?", s'interroge-t-il.

