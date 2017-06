Jean-Luc Mélenchon : "Macron veut une armée de godillot"

A deux jours des élections législatives, les critiques contre Emmanuel Macron fusent. Ainsi, invité de BFMTV ce 8 juin, Jean-Luc Mélenchon s’est également prêté à cet exercice. "Ce qu’il faut bien comprendre, c’est l’état d'abandon du pays. Vous avez des endroits où pratiquement plus rien ne marche, il n’y a plus de services publics", a-t-il déploré, pointant du doigt le jeune président de la République. "Là, ce qui s’annonce avec M. Macron, c’est du concentré encore plus violents. Cet homme est très frontal et le pays est dans une immense attente dans une illusion".

Pour le leader de La France Insoumise, "le Parlement doit pouvoir négocier" les textes proposés par le gouvernement. "C’est pour ça que M. Macron veut une armée de godillot". "Je me vis comme celui qui a la responsabilité d’animer l’opposition humaniste, écologiste face à lui", a-t-il fait savoir à Jean-Jacques Bourdin.

