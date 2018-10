Jean-Luc Mélenchon immortalise la perquisition en cours chez lui et au siège de la France Insoumise

Alors que le remaniement vient d'être dévoilé, une autre information politique et judiciaire est à la une. Selon des informations du Monde, obtenues auprès d'une source proche de l'enquête, une quizaine de perquisitions visent, ce mardi 16 octobre, le parti de la France Insoumise.

Trois perquisitions ont ciblé le siège du Parti de gauche, le siège de la France insoumise et le domicile de Jean-Luc Mélenchon. Le leader emblématique du parti a posté lui-même une vidéo de la perquisition sur son compte Facebook.

"Vous me trouvez une drôle de tête, c’est parce que je fais l’objet d’une perquisition depuis 7 heures du matin chez moi, ainsi qu’au siège du parti de gauche ainsi qu’au siège de la LFI.

Toute ma maison est remplie de gens : s’il vous plaît, dites partout que ceci est un acte politique, une agression politique. Vous voyez je ne me soustrais pas à la loi, elle s’applique. Les gens fouillent chez moi et je ne dis rien. Il ne me reste qu’une chose : ma dignité de parlementaire et d’homme politique. Et maintenant je me défend avec la seule chose que je peux faire : protester".

Les perquisitions en question concernent deux enquêtes préliminaires ouvertes par le parquet de Paris, à la suite de la dénonciation concernant l'emploi des assistants parlementaires européenns. Des vérifications concerneraient également le compte de la campagne présidentielle. Elles sont menées par l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF).

Jean-Luc Mélenchon a appelé les citoyens et les partisans de la France Insoumise à se rassembler à 11h30 au 43 rue de Dunkerque, dans le 10e arrondissement de la capitale, afon de "protester contre cette attaque politique".

Selon des informatrions de BFM TV, la perquisition aurait été violente. L'un des membres de la France Insoumise aurait annoncé son intention de porter plainte.

La France insoumise appelle celles et ceux qui le peuvent à se rassembler à 11h30 au 43 rue de Dunkerque pour protester contre cette attaque politique contre Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise.https://t.co/pKAFBDCnUi — La France insoumise (@FranceInsoumise) 16 octobre 2018

"C'est un coup de force contre nous!" Jean-Luc Mélenchon demande à ce que l'on perquisitionne aussi LaREM pic.twitter.com/1dTqbn4x5f — BFMTV (@BFMTV) 16 octobre 2018

Mélenchon s'adresse en direct à Belloubet: "Vous devriez avoir honte de ce que vous êtes en train de me faire !" pic.twitter.com/D4f0QFWuRa — BFMTV (@BFMTV) 16 octobre 2018