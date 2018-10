Jean-Luc Mélenchon exige "l'annulation de la perquisition" du siège de la France insoumise

Nouveau rebondissement dans le bras de fer entre la France insoumise et les autorités. Dans le cadre d'une conférence de presse, Jean-Luc Mélenchon a demandé ce vendredi 19 octobre "l'annulation de la perquisition" menée notamment au siège du parti. Il a également exigé la "restitution de tout ce qui a été prélevé à ce moment-là. Tout ce qui a été pris l'a été illégalement et doit nous être restitué".

Jean-Luc Mélenchon a accusé une nouvelle fois le gouvernement, dénonçant une "offensive politique" de la "Macronie qui a trouvé ses relais en instrumentalisant la police, la justice et les médias".

Selon le leader de la France insoumise, Nicole Belloubet, la ministre de la Justice avait forcément été prévenue de perquisitions d'une telle ampleur.

Le leader de la France insoumise a été auditionné cette semaine par les policiers anticorruption de l'Oclciff à Nanterre.

Jean-Luc Mélenchon a dénoncé "quatre jours de basing ininterrompu" et une "agression pour essayer de faire trébucher et peut-être même tomber la France inspoumise. Si c'était ça le but de la manoeuvre c'est un échec total. (...) La macronie est entrée en agonie et nous fait payer à nous cette agonie".

Le parti est visé par une enquête concernant les comptes de la campagne présidentielle et sur les assistants d'eurodéputés de la France insoumise.

EN DIRECT - Conférence de presse au siège de la @Franceinsoumise - https://t.co/Uzos0BwtXv https://t.co/C3bTxf2Ddq — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 19 octobre 2018