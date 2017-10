Jean-Luc Mélenchon critique "la morgue insupportable" d'Emmanuel Macron

"Ce qu’a exprimé Emmanuel Macron hier, c’est une vision de caste. Dans la vie, pour lui, il y a les premiers de cordée, ceux qui ont des sous et si on critique on est jaloux, et puis il y a les derniers de cordée". Invité du JT de TF1 ce lundi soir, Jean-Luc Mélenchon s’en est pris à Emmanuel Macron et à son expression "les premiers de cordée" prononcée dimanche lors de sa première interview télévisuelle. Le patron de La France insoumise a également dénoncé "une forme de morgue" - qualifiée d'"insupportable" - chez le chef de l'Etat.

Sur le plan international, le député a regretté que le locataire de l’Elysée ne parle pas de l’attentat en Somalie, qui a fait près de 300 morts. "La parole du chef de l’Etat c’est la parole pour le pays. Certaines paroles ont manqué hier. Pas un mot pour Mogadiscio. Je dis au nom de la France, à tous ceux de Mogadiscio, que nous sommes avec eux dans le deuil". Le parlementaire s’est aussi dit déçu de la manière dont les syndicats conduisent le mouvement social contre les ordonnances modifiant le Code du travail, et a indiqué sa crainte d’une «"victoire de Macron par KO ".