Jean-Luc Mélenchon : "c'est la rue qui a abattu les rois, les nazis, le plan Juppé et le CPE..."

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Uber et Londres : une affaire qui ne roule plus

En savoir plus

"La France se vide de son sang, de ses industries, de sa capacité intellectuelle… ça suffit !", a-t-il lancé après avoir dénoncé un "coup d'Etat social", le "saccage de l’éducation nationale”" et le "saccage du logement social".

"Vous êtes les indignés qui n'acceptent pas qu'on leur parle sur ce ton. On a appris que la démocratie, ce ne serait pas la rue. Monsieur le président, il vous reste à consulter l'Histoire de France !", a lancé Jean-Luc Mélenchon. "C’est la rue toujours qui porte les aspirations des Français lorsqu’ils ne peuvent les faire entendre autrement", a-t-il assuré.

Dans son discours, prononcé en fin de cortège, il a répliqué à Emmanuel Macron, qui avait déclaré que "la démocratie, ce n'est pas la rue", en lançant: "c'est la rue qui a abattu les rois, les nazis, le plan Juppé et le CPE..." Des propos qui lui ont valu des moqueries sur les réseaux sociaux (et ont provoqué la consternation d'historiens).

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres